Faiz bey de Ersan bey de görüntüleri biliyordu ama polise gitmedi… Neden?

Memleket yangın yeri. UBP kurultayında son düzlüğe girildi Allah’tan. Ama ne düzlük. Her şeyi dümdüz ederek ilerleniyor. Bir taraftan mahkemede yaşananlar, diğer tarafta Başbakan Ersan Saner’in aday olup olmayacağı konusu… Gözler yine UBP’de.

Başbakan Ersan Saner ile dün akşam uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Detayları aktaracağım. Algım, yarışta olmayacağı yönünde. Net bir şey söylemiyor. Sisteme eleştirileri var; bir de Faiz Sucuoğlu’na. Yazılı uzun bir açıklama ile yarıştan çekilmesi olası.

Faiz Sucuoğlu cephesinde ise işler iyice karıştı. “Görmem, bilmem, tanımam” deniyordu, şimdi, “e geldiler bana görüntü versinler ama almadım, hesaplarını da ödedim yemek yeyip gitiler” oldu iş. E tanıyormuşsun işte. E haberiniz varmış işte…

Bakınız, bir ülke güvenlik sorunu aslında bu. Ortada bir görüntü var. Bu görüntü ile başbakana şantaj yapılıyor, başbakan polise gitmiyor. Başbakanın siyasi rakibi bu görüntülerden haberdar oluyor, o da polise gitmiyor. Sonuç? Hep beraber rezil olunuyor.

Şimdi anlatsın dursun Faiz bey. “Haberim yoktu…” E var işte, detayları anlatıp, görüntüleri de önünüze koymuşlar. En yakın adamınız da masada ve o aşamaya gelene kadar görüntüler, adım adım Muhittin Özsağlam takip etmiş. Almış, çözmüş, yüklemiş…

Soru şu: Madem ki bu görüntülere Faiz beyin ihtiyacı yoktu, ki bence de yoktu… Neden polise gitmedi? Neden Başbakanı korumadı? Neden özel kalemi Muhittin Özsağlam’ı son güne kadar konvoy konvoy dibinde taşıdı?

Algımı söyleyim, bence “adaylıktan çekil diyeceklerse yine, ben de bu görüntüyü koz olarak kullanırım…” Bu görüntüleri bu nedenle çekilmesinden haberi olmasına rağmen, yayılmasına da engel olmadı Faiz bey… Bilip de susmak da suçtur, ötesi günahtır, yazıktır.

Ersan Saner, işin etik boyutunda bir bedel ödeyecek. Bu bedel belki de siyasi hayatına mal olacak. Ancak, bizzat Faiz beyin adını vererek, “ağır tazminat davaları açmak da dahil, hukuki bir mücadele vereceğini” söylüyor. Sanırım Ersan beyden ailesinin beklentisi de bu… En azından…

Aklımın almadığı ise, yarışı önde götüren Faiz Sucuoğlu’nun bu görüntülerin yayılması ile avantaj elde etmeyeceğini öngörebilir olması gerekirdi. Faiz beye de bir komplo mu var? O komployu engelleyebilecek olan da kendisiydi. Videoyu bildiler ama sustular.

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26/10/2021 08:10