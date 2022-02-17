Faiz kararı sonrası dövizde son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 13,61; euro/TL ise 15,52'ler düzeyinde yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.

Bugün Avrupa ve ABD'de ise çok önemli bir veri akışı bulunmuyor.

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17/02/2022 13:07