Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?

Merkez Bankası'nın politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarması sonrasında kredi kartı faizleri artacak. İşte 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni faiz oranları...

ads ads ads ads
21/09/2023

ads
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek.

Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak.

Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.

Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

21/09/2023 14:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: kredi kartı, faiz,
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.