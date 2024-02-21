Faiz kararı yarın açıklanacak: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) şubat ayına ilişkin faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda ise politika faizi kararına dair beklentiler belli oldu.

Piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayına ilişkin politika faizi kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan başkanlığında ilk kez toplanacak. TCMB faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Ekonomistlerin ise politika faizi kararına ilişkin beklentisi belli oldu.

Yabancılardan faiz tahmini

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadelerini anımsatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.

Ekonomistlerin tümü hem fikir oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Şubat Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.

İlk faiz indirimi ne zaman bekleniyor?

Bloomberg HT'nin anketine katılan 25 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı.

Piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesi oldu. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu.

Buna göre tahminini paylaşan 23 kurumdan 11 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesini 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekliyor.

6 kurumun beklentisi ise ilk indirim hamlesinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde olacağı yönünde.

5 kurum 2024 yılında TCMB’den faiz indirimi beklemezken 1 kurumun öngörüsü ise ilk indirimin Eylül ya da ekim ayında olacağı yönünde oldu.

Yıl sonu beklenti yüzde 37,5

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 37,5 seviyesinde bekleniyor.

Anketin ilgili bölümüne yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yılsonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor.

Tahminler yüzde 35 ila yüzde 45 bandında yer alıyor.

TCMB enflasyon tahmini, bu yıl için yüzde 36 önümüzdeki yıl için yüzde 14 seviyelerinde bulunuyor. Piyasa tahminleri ise bu yıl için yüzde 40 ila yüzde 45 arasında.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yaratabileceği yukarı yönlü riskleri piyasalar yakından takip etmeye devam ediyor.