Faiz Kaymak’ın Mezarı Yeniden Düzenlendi: Tarihe Vefa

Kıbrıslı Türk siyasi liderlerden Faiz Kaymak’ın mezarı, Başbakan Ünal Üstel’in girişimleriyle tamamlanarak ismine yakışır bir hale getirildi. Geçtiğimiz aylarda Haber Kıbrıs’a ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçen Başbakan Üstel, müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile birlikte Kaymak’ın kabrini ziyaret ederek bakım çalışmalarını başlatmıştı.

Kısa Sürede Tamamlandı

Çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından Kaymak’ın kabri, düzenlenmiş haliyle kamuoyuna sunuldu. Mezarın başında, Faiz Kaymak’ın siyasi mücadelesi ve katkılarıyla ilgili bilgiler de yer aldı.

Tarihe Damga Vuran Lider

31 Nisan 1904’te doğan ve 27 Temmuz 1982’de hayata veda eden Faiz Kaymak, Kıbrıslı Türklerin ilk siyasi liderlerinden biriydi. KATAK ve Milli Parti’nin kurucuları arasında yer alan Kaymak, Kıbrıs Türk Kurumu Federasyonu Başkanlığı görevini de üstlendi. 1954 yılında New York’a giden ilk Türk heyetinin başkanlığını yapan Kaymak, Kıbrıs Türklerinin hem içte hem de dışta temsilinde kritik roller oynadı.

Cahitoğlu: Çalışmamızı hızla tamamladık

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, konunun bilgilerine gelmesinin hemen ardından Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Faiz Kaymak'ın kabrini ziyaret ettiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kısa sürede çalışmanın tamamlandığını söyleyen Cahitoğlu şöyle devam etti:

"Başbakanımız sayın Üstel, bu konuya büyük önem verdi. Ailesi ile koordine içerisinde çalışmalarımızı hızla tamamladık ve tarihimizde önemli izleri olan, mücadele siyasetinin cesur isimlerinden Faiz Kaymak'ın kabri şahsına yakışır bir hale geldi."

Üstel: “Geç Kalmış Bir Görevi Yerine Getirdik”

Başbakan Ünal Üstel, Faiz Kaymak’ın kabrinin bakımsız durumda olduğunun bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçtiklerini belirtti. Üstel, “Sayın Kaymak, Kıbrıs Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden biridir. En zor yıllarda toplumu örgütlemiş ve KATAK gibi önemli bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Bugün bir devlete ve cumhuriyete sahipsek, Faiz Kaymak ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Bu kabir, geç kalmış bir vefa borcuydu” dedi.

Başbakan Üstel, çalışmalara katkı sağlayan herkese ve Kaymak’ın ailesine teşekkür etti. Faiz Kaymak’ın anısına düzenlenen bu çalışma, Kıbrıslı Türklerin tarihine olan bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.