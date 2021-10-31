Faiz Sucuoğlu: Hiç kimsenin şüphesi olmasın, sandık başı anketler yüzde 65 diyor

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, UBP üyeleri dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf, sandık başı anketler yüzde 65 diyor” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22. Olağan Kurultayında ilk gün geride kalırken, 3 bin 646 üye oy kullandı.

UBP Genel Başkan adayı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun basın ofisi tarafından yapılan açıklamada Sucuoğlu’nun ilk gün değerlendirmesine yer verildi.

Sucuoğlu, ‘anketlere’ işaret ederek “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, UBP üyeleri dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf, sandık başı anketler %65 diyor” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, bugünü tüm kurultaylarımızda yaşadığımız şenlik havasında geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bugün göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye en içten duygularımla teşekkür ederim. Sandık başı yapılan anketler yüzde 65 gösteriyor. Bu vesile ile Kurultay öncesi yapılan tüm anketlerin doğruluğunu gördük. Bu desteğiniz tek başına iktidar yolculuğumuzun başlayacağına olan inancımın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koydu. Dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf olan tüm üyelerimize bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en köklü ve en güçlü partisidir. Ülkemizin ihtiyacı olan Hizmet siyasetini daha güzel yarınlar için bir an önce uygulamaya başlamalıyız.

Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var diyerek kurultaya katılan tüm Ulusal Birlik Partililere bir kez daha sonsuz teşekkür eder, kurultayın ikinci gününde tüm üyelerimizin en demokratik hakları olan oylarını kullanmak üzere sandıklara akın etmesini temenni ederim.”

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31/10/2021 10:18