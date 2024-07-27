Faiz Sucuoğlu, Üstel ve Taçoy ile sosyal bir ortamda bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Kurultayda aday olacağını açıklayan Milletvekili Hasan Taçoy ve eski genel başkan Faiz Sucuoğlu ile bir araya geldi. Sosyal bir ortamda yer alan buluşmada Sucuoğlu, “istikrar” vurgusu yaptı, yarım kalan projelerin kesintisiz bir süreçle tamamlanmasını istedi.

Açıkça Üstel’e destek vermeyen Sucuoğlu’nun diplomatik bir dille “istikrar” vurgusu yapması, “Üstel’e örtülü destek” olarak algılandı.

Toplantıda yer alan bir UBP’li kaynak, Sucuoğlu'nun , konuşmasında UBP’nin kesintili hükümetler yüzünden çok zaman kaybettiğini, şimdi yakalanan istikrarın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Sucuoğlu’nun “ İşler yarım kalmamalı. Ünal Bey bu konuda bayağı yol aldı. Türkiye’nin desteği kendisine açık. Parti için de ülke için de istikrar önemli” ifadelerini kullandı.

Haber Kıbrıs’ın ulaştığı Faiz Sucuoğlu, “istikrar ve yarım kalan işlerin tamamlanması” görüşünün net olduğunu belirtti, “Henüz isim zikretmedim. Ben de ülkemizin ve partimizin istikrarı için bir karar açıklayacağım. Temennim istikrarlı bir süreç” dedi.