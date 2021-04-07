Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları sürüyor

Sivil toplum örgütleri, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları gündemi ile yeniden bir araya geldi.

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07/04/2021

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Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları sürüyor

Sivil toplum örgütleri, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları gündemi ile yeniden bir araya geldi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) merkez binasında, Şevket Abohorlu Toplantı Salonu’nda dün sabah yapılan toplantıya yasa çalışmalarını yapan hukukçular da katıldı.

Hukukçular, çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi, konu yasaların Avrupa ve dünyadaki örnekleri araştırılıp incelenerek oluşturulan bir rapor okundu.

Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasalarının aciliyetine atıfta bulunulan toplantıda yasa çalışmalarının hızlandırılması hususunda fikir birliğine varıldı.

07/04/2021 13:03
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TAGS: Faiz Yasası, Borç, İnşaat Müteahhitleri Birliği
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