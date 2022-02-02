Faize Hasan Özdemirciler hayatını kaybetti

Aslen Aytotorolu olup yaşamını YeniBoğaziçi'nde sürdüren, Faize Hasan Özdemirciler bugün hayatını kaybetti.Özdemirciler'in cenazesi bugün Yeniboğaziçi Kabristanlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Faize Özdemircilerin hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Araştırmacı yazar İsmail Bozkurt kişisel sosyal medya hesabından teyzesi Faize Özdemirciler'in vefatını duyurdu.

İsmail Bozkurt'un açıklaması şöyle:

Bu sabah ailenin son çınarlarından teyzem Faize Özdemirciler sonsuzluğa göçtü. Bugün öğle ya da akşam namazından sonra toprağa verilecektir. Yalnız teyzem değil arkadaşımdı. Büyük bir acı. Ona rahmetler diliyorum.

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02/02/2022 11:06