Falcao, Atletico'nun hevesini kursağında bıraktı

La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı.

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19/10/2022

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Falcao, Atletico'nun hevesini kursağında bıraktı

La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşılaştı. 

Mücadele 1-1 berabere bitti.

Maçta goller; 20. dakikada Morata ve 90+2. dakikada Falcao'nun penaltısından geldi. 

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 10 puana yükselirken; Rayo Vallecano ise 12 puana çıktı. 

3 maçlık seri bitti

Falcao'nun son dakikalardaki golüyle beraber Atletico Madrid'in La Liga'daki üst üste 3 maçlık kazanma serisi sona erdi. 

Radamel Falcao 3 maç sonra tekrar golle buluşarak, ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti. 

19/10/2022 09:10
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TAGS: Falcao, Atletico
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