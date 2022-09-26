Falcao milli takımda dalya dedi

Liglere verilen milli arada Kolombiya, hazırlık maçında Guatemala ile karşılaştı.



Rakibini James Rodriguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borre Maury ve Yaser Asprilla'nın golleriyle mağlup eden Kolombiya, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Guatemala'nın tek golü ise Oscar Santis'den geldi.



Kolombiya'da maça ilk 11'de başlayan Radamel Falcao milli takımdaki 100. maçına çıktı.



Tecrübeli golcü mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımdaki 100. maçım. 16 yıl önce ilk maçıma çıktım ve saymaya devam ediyorum. Bana güvenen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Kolombiya Milli Takımı'nda 100 karşılaşmada 35 gol kaydeden Radamel Falcao, milli takım tarihinin en golcü oyuncuları listesinin ilk sırasında yer alıyor.

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26/09/2022 12:58