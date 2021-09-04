Falcao transferini açıkladılar!

İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer ettiğini açıkladı.

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04/09/2021

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Falcao transferini açıkladılar!

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Radamel Falcao, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza attı.

Maaşının bir kısmı Galatasaray'dan

Sarı-Kırmızılılar'da oynadığı 2 sezonda 150 milyon lira maliyeti olan Falcao'nun ayrılık maliyeti de belli oldu.

Milliyet'in haberine göre İspanyol ekibi Vallecano, 35 yaşındaki golcünün maaşının 2 milyon Euro'luk kısmı öderken, Galatasaray ise 3 milyon Euro'luk kısmı ödeyecek.

04/09/2021 15:28
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TAGS: Radamel Falcao, Transfer, Rayo Vallecano
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