Falcao transferini açıkladılar!
İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer ettiğini açıkladı.
04/09/2021
Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Radamel Falcao, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza attı.
Maaşının bir kısmı Galatasaray'dan
Sarı-Kırmızılılar'da oynadığı 2 sezonda 150 milyon lira maliyeti olan Falcao'nun ayrılık maliyeti de belli oldu.
Milliyet'in haberine göre İspanyol ekibi Vallecano, 35 yaşındaki golcünün maaşının 2 milyon Euro'luk kısmı öderken, Galatasaray ise 3 milyon Euro'luk kısmı ödeyecek.