Falcao'nun sözleşme fesih bedeli açıklandı
15/09/2021
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao'ya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon Euro ödendiğini açıkladı.
Başkan Elmas, sarı kırmızılı takımdan Rayo Vallecano kulübüne transfer olan Radamel Falcao ile ilgili konuştu. ''Falcao'ya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon Euro ödendik diyen Elmas, ''9.6 milyon dolar brüt kontratı, oynadığı her 5 maçta aldığı prim vardı.'' ifadelerini kullanı.
Galatasaray'da yeni transferlerin bonservis bedelleri de belli oldu:
Barış Alper: 2 milyon 100 bin euro
Berkan: 4 milyon euro
Halil: 1 milyon euro (K)
Cicaldau: 6.5 milyon euro
Boey: 1 milyon 150 bin euro
Nelsson: 7 milyon euro
Morutan: 3.5 milyon euro
Assunçao: 100 bin euro (K)