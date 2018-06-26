Fallon’dan “Adam ol” diyen Trump’a yanıt

ABD’li ünlü komedyen, kendisine “Adam ol” diyen Donald Trump’a yanıt verdi: “Yapacak daha önemli işlerin olması gerekmiyor mu?”

ABD Başkanı Donald Trump ile The Tonight Show programı sunucusu ünlü komedyen Jimmy Fallon arasındaki polemik sürüyor.

Genel olarak programında politik espriler yapmaktan kaçınan Fallon, Trump’ın kendisi için sarf ettiği sözlerden sonra politik yorum yapmak zorunda kaldı.

Trump’ın “Adam ol” hitabıyla attığı tweet üzerine programında yanıt veren Fallon, şunları söyledi:

“Trump’ın beni Twitter’dan aşağıladığını gördüğümde hemen tweet atacaktım ki yapacak daha önemli işlerim çıktı. Sonra düşündüm ki, bir dakika, onun yapacak daha önemli işleri olması gerekmiyor mu? Ne yapıyorsun? Sen başkansın. Neden bana tweet atıyorsun?”

2016 yılında, başkanlık seçim kampanyası esnasında programına katılan Trump’ın saçlarıyla ilgili şaka yapan Fallon, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, Trump’ın saçlarını eliyle karıştırmasının bir hata olduğunu söylemiş, şakası için, “Daha farklı olabilirdi” demişti.

Bu itiraf üzerine Trump, Twitter’dan Fallon’a yanıt vererek, “Jimmy Fallon, benimle yaptığı meşhur saç şovundan sonra sızlanıyor (saçlarımı ciddi şekilde dağıtmıştı), şimdi bunun daha farklı olabileceğini söylüyor” demişti. Fallon’un yaptığı şeyi yumuşatmaya çalıştığını söyleyen Trump, “Canavar reytingler diyor. Adam ol Jimmy!” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Fallon Trump’a Twitter üzerinden cevap vererek, “Başkan’ın tweet’i şerefine onun adına RAICES’e bağış yapıyorum” demişti. RAICES, Teksas’ta göçmenlere yardım için çalışan bir kuruluş.

Trump, Meksika'dan ABD’ye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası nedeniyle eleştiriliyor.

Öte yandan Jimmy Fallon, Trump’ın hedefinde olan ilk talk show sunucusu değil.

Trump daha önce Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert’e de çatarak, “Bu insanlar komik mi? Ben kendime gülebilirim. Açıkçası bunu yapamasaydım büyük bir derdim olurdu. Ama yetenek yok, onlar yetenekli insanlar değiller” ifadesini kullanmıştı.