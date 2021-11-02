Falyalı cezaevine götürüldü

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02/11/2021

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Falyalı cezaevine götürüldü

Yargılandığı davada 70 günü geçmemek kaydı ile hükümsüz tutuklu olarak karar verilen Halil Falyalı, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

Mahkemede verilen kararın ardından cezaevine sevk edilmeyen Falyalı, önce poliste, ardından da hastanede gözetim altında tutulmuştu.

Cezaevindeki Covid- 19 salgını nedeniyle bir süredir hükümsüz tutuklular cezaevine gönderilmiyordu.

Bir süredir hastanede tedavi gören Halil Falyalı, bugünden itibaren 70 günü cezaevinde bekleyecek.

02/11/2021 16:29
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TAGS: Halil Falyalı, haber, kıbrıs, tutuklu
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