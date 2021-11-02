Falyalı cezaevine götürüldü
02/11/2021
Yargılandığı davada 70 günü geçmemek kaydı ile hükümsüz tutuklu olarak karar verilen Halil Falyalı, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.
Mahkemede verilen kararın ardından cezaevine sevk edilmeyen Falyalı, önce poliste, ardından da hastanede gözetim altında tutulmuştu.
Cezaevindeki Covid- 19 salgını nedeniyle bir süredir hükümsüz tutuklular cezaevine gönderilmiyordu.
Bir süredir hastanede tedavi gören Halil Falyalı, bugünden itibaren 70 günü cezaevinde bekleyecek.