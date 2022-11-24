Falyalı cinayeti davası sürüyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, cinayet soruşturmasını yürüten tahkikat sorumlusu Müfettiş Murat Bayram’ı dinletmeye devam etti. Bayram şahadetinde yaptığı icraatları anlatmaya devam etti.

Bayram şunları aktardı:

Daha önce belirtmiş olduğum şahadetimde Türkistan Gülce, Halil Işık ve maktul Halil Falyalı ile ilgili patlayıcı maddeler müfettişliğinden rapor temin ettim. Ömer Tunç’un KKTC’ye giriş çıkış dökümlerini temin ettim. Mustafa Söylemez’in KKTC’ye giriş çıkış dökümlerini temin ettim. Sanık Celal Birol’un KKTC’ye giriş çıkış dökümlerin temin ettim. Abdurrahman Çelik’in KKTC’ye giriş çıkış dökümlerin temin ettim. Sanık Cemil Önal ve Veli Antaş’ın birlikte KKTC’ye giriş çıkış dökümlerin temin ettim. Sanık Cemil Önal’ın KKTC’ye giriş çıkış dökümlerin temin ettim. Zanlı Ferdi Altundaş’ın KKTC’ye giriş çıkış dökümlerin temin ettim. 03-1/5-22-200 sayılı yazı ve ekindeki uzmanlık raporunu temin ettim. Konu rapor ve ekindeki tutanaklarda daha önceki şahadetimde bahsettiğim şekliyle Glock marka tabancanın Türkiye’de Ali Maytalman isminin geçtiği kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme olayında kullanıldığını öğrendim. 03-1-5-22-201 sayılı yazı ve ekindeki uzmanlık raporuyla bulguları temin ettim. Konu raporda gönderilen bulgular üzerinde sanık 3 Musa Çiçek’in parmak izlerinin bulunduğunu öğrendim.

Yine aynı tarih olan 1 Nisan 2022 tarihinde 031522202 sayılı yazı ve ekindeki uzmanlık raporunu temin ettim. Temin etmiş olduğum raporda Doğanköy’de bulunan sanık Mustafa Söylemez’e ait sol ele ait eldiven teki ve bere üzerinde atış artıkları bulunduğunu öğrendim.

031522211 sayılı yazı ve ekindeki uzmanlık raporunu temin ettim. Temin etmiş olduğum raporda Doğanköy’de bulunan bere üzerinde sanık 4 Mustafa Söylemez’ın DNA’sının bulunduğunu öğrendim.

Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Celal Birol, Metin Süs, Ömer Akıncı ve Celal Mavigöl isimli şahısların bulunabilmesi için mesaj çekilmesini sağladım. 031522256 sayılı yazı ve ekindeki uzmanlık raporunu temin ettim. Söz konusu raporda gönderilen bulgular üzerinde sanık 4 Mustafa Söylemez’in DNA’sının bulunduğunu öğrendim.

Yine Polis Genel Müdürlüğünden meseleyle ilgili sanıkların kullanımında olduğu tespit edilen kiralık araçların sabit kamera görüntülerinin sürat suçları bulunmadığından dolayı olmadığını öğrendim.

28 Nisan 2022 tarihinde tapı ve kadastro dairesi müdürlüğünden olay mahalline ait krokileri ve silahın bulunduğu yerle ilgili krokiyi temin ettim. 17 Mayıs 2022 tarihinde Ali Özekmekçi’nin sorgulanmasını sağladım. 23 Mayıs 2022’de parmak izi incelemesi için gerekli yazışmaları yaptım. Yakın Doğu Hastanesinden maktul Halil Falyalı’ya ait nihai raporu temin ettim.

24 Mayıs 2022 tarihinde sanıkCemil Önal’ın eski eşi Ekaterina Gapanova Önal’dan ek soruşturma yaptım.

Patlayıcı maddeler müfettişliğinden sanıkların patlayıcı madde taşıma ve tasarruf izinlerinin olup olmadığıyla ilgili bilgi talep ettim. Sanıkların ateşli silah taşıma ve tasarruf izinlerinin olup olmadığına dair araştırmada adlarına kayıtlı herhangi bir ateşli silah ruhsatlarının bulunmadığını tespit ettim. Maktule ait SL 001 plakalı aracın Limasol Sigorta’dan geçerli 3. Şahıs sigortası olduğunu tespit ettim.

26 Mayıs 2022 tarihinde yaptığım soruşturmada SL 001 plakalı araçta olay esnasında oluşan hasarın toplam 488,740 TL olduğunu öğrendim ve hasar tespit listesini temin ettim. Elektrik kurumundan olay tarih ve saatinde olay mahallinde elektrik kesintisi olup olmadığıyla ilgili rapor talep ettim.

2 Haziran 2022 tarihinde Vodafone Mobile genel müdürlüğünden olayda sanık 1 Ömer Tunç ve Sanık 3 Musa Çiçek tarafından kullanılan hatların abonelik sözleşmelerinin suretlerini temin ettim.

Olayda kullanılan silahların ve mermilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvveleri Komutanlığı envanterine kayıtlı olup olmadığıyla ilgili rapor talep ettim.

Aynı gün yani 2 Haziran 2022 tarihinde sanık 1 Ömer Tunç’a işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak, 13.00-13.15 saatleri arasında resmi ihtar tahtında yazılı davalarını tebliğ ettim. Sanık 1 Ömer Tunç cevaben, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi ve davasını imzaladı.

Sanık Veysel Sare’ye işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak, 13.15-13.30 saatleri arasında resmi ihtar tahtında yazılı davalarını tebliğ ettim. Sanık 2 Veysel Sare cevaben, “Üzerime atılı suçu ve suçlamaları kabul etmiyorum” dedi ve davasını imzaladı. Sanık 3 Musa Çiçek’e işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak, 13.30-13.45 saatleri arasında resmi ihtar tahtında yazılı davalarını tebliğ ettim. Sanık 3 Musa Çiçek cevaben, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi ve davasını imzaladı.

KIB-TEK’ten temin etmiş olduğum yazıda olay tarih ve saatlerinde olay mahalli bölgesinde elektrik kesintisi olmadığını öğrendim. Sanık 3 Musa Çiçek’in oyun kayıtlarının suretlerini Les Ambassadeurs Casino’dan temin ettim. Sanık 3 Musa Çiçek’in Les Ambassadeurs Casino’da kasada kayıt yaptığı esnadaki görüntüsünü temin ettim. Sanık 3 Musa Çiçek adına Les Ambassadeurs Casino’da düzenlenmiş 99915 numaralı Lesa Player Card’ı temin ettim.

KKTC’ye giriş yapan Ramazan Özdemir isimli şahısların giriş çıkış dökümlerini temin ettim.

Meseleyle bağlantısı olabilecek olan zanlı Ramazan Özdemir aleyhinde derdest emri temin edip, tespiti için gerekli mesajın çekilmesini sağladım.

Yakındoğu Bank Karakum şubesi, My Garage isimli işletme, Nichole Pole’a ait ikametgah, Baha Yusuf Ağaoğlu’na ait ikametgah, The Grease Monkey isimli işletme, Capital Bank Karakum şubesi, ŞekerBank Girne Şubesi, Kıbrıs İktisat Bankası Karakum şubesi, Les Ambassaeurs Otel, Doğanköy’de bulunan Kavanlar sitesi, Lord Palace Otel, Girne Oto Galeri, Suat Nailer’e ait ikametgah, Seza Akay Eniziş’e ait ikametgah, Diana Elizabeth Witzbay’a ait ikametgah, Holiday Village, Gorki bar, Pia Bella otel, Karakum Gloria Cafe, Lord Palace Casino, Beyti restoran, Savoy Otel Casino isimli işletmelerin kamera görüntülerinin incelenmek üzere teminini sağladım.

Celal Mavigöl, Ender Yıldız, Gökhan Altunok, Ömer Akıncı, Metin Süs, Celal Birol, Cemil Önal, Cengiz Şener, Mehmet Faysal Söylemez, Abdürrahim Çelik, Mustafa Söylemez, Ahmet Naim Memiş ve Ramazan Özdemir isimli şahısların aranan şahıs ilan edilmelerini sağladım.”

Dava 30 Kasım 2022 saat 13.30’a ertelendi.

(Kamalı Haber)

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24/11/2022 18:46