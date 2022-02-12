Falyalı Cinayeti İçin Profesyonel Tetikçiler Kullanıldı

HABER KIBRIS- ÖZEL

Kumarhane ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni ve dehşet verici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi yaptığı canlı yayın ile cinayet soruşturması ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ekmekçi’nin elde ettiği bilgilere göre iletişim, araç kiralama/takip ve suikastçılardan oluşan üç ekip, cinayet için 45 gün hazırlık yaptı.

Cinayet için profesyonel tetikçiler kullanıldığı, 4 ile 5 milyon dolarlık harcama yapıldığı ve uzun namlulu silahların yanı sıra tabanca da kullanıldığı belirlendi.

UYUŞTURUCU DEĞİL SANAL BET

Hüseyin Ekmekçi, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre cinayetin uyuşturucu hesaplaşmasıyla değil, sanal bet üzerinden gelişen anlaşmazlıklarla ilgili olduğunu belirtti.

45 GÜNDÜR TAKİP EDİLİYORDU

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Türkiye Emniyet Müdürlüğü’nün çok sıkı bir işbirliği ve çalışma yaptığına dikkat çeken Ekmekçi, suikastçıların Halil Falyalı’yı 45 gündür takip ettiğini, bu süre içinde hangi güzergahı kullandığını, Kumyalı’ya nasıl gittiğini, nerelerde yalnız nerelerde korumalar ile seyahat ettiğini saptayarak, bir kroki çıkardıklarını belirtti.

SUİKASTÇİLER 3 GRUPTAN OLUŞUYORDU

Ekmekçi’nin elde edilen bilgilere göre, Falyalı’nın oteline müşteri gibi yerleşen ve gözlem yapan bazı isimler, suikast için üç grup oluşturuldu. Bu kişilerin, iletişim ve araç kiralama görevi üstlenenlerle, tetikçilerden oluştuğu vurgulandı.

FALYALI’NIN OTELİNE YERLEŞTİLER

PGM’nin ilk bulgularına göre, Falyalı’nın oteline müşteri gibi yerleşen bazı kişiler, Falyalı’yı gözledi ve ardından cinayet gerçekleşmeden adadan ayrıldı.

İKİ GÜZARGAHTA PUSU ATILDI

Hüseyin Ekmekçi, Halil Falyalı için cinayet gecesi iki güzergah üzerinde tetikçilerin pusu attığını ve Falyalı’nın kullanması muhtemel iki güzergahın da kesilmesi için plan yapıldığını kaydetti.

PROFESYONEL SUİKASTÇİLER

Ekmekçi, suikastı işleyenlerin oldukça profesyonel olduğuna, suikast planının hazırlanış şeklinden, ateş açılan noktaların belirlenmesine kadar en ufak ayrıntının düşünüldüğüne dikkat çekti.

Ayrıca suikastçıların Falyalı’nın yalnız olduğu bir anı seçtiğini, yani ailesinden birini öldürmemek için dikkatli davrandıklarının da anlaşılabildiğini kaydetti.

MİLYON DOLARLIK CİNAYET PLANI

Ekmekçi’nin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, cinayet büyük bir ustalıkla planlandı ve çok büyük para harcandı. Ekmekçi’nin aktardığı bilgiye göre, cinayet için 4 ile 6 milyon dolarlık harcama yapıldı ve uzun namlulu silahların yanı sıra tabanca da kullanıldı.

RUS TETİKÇİ İDDİASI

Ekmekçi, Rus bir tetikçinin varlığı konusunda da şüphelenildiğini, polisin bu yönde de soruşturmalarını derinleştirdiğini paylaştı.

POLİS PEŞLERİNDE

KKTC polisinin 5 gündür gece gündüz adeta uyumadan, olayı takip ettiğini aktaran Ekmekçi, polisin azmettirenlerin kimler olduğu hakkında detaylı dosya hazırladığını ve Türkiye Cumhuriyeti polisi ile işbirliği içinde olduğunu aktardı.

Burada toplanan emareler ve balistik inceleme için TC Emniyeti ile PGM arasında işbirliği yapıldığını söyleyen Ekmekçi, tutuklamaların devam edeceğini de ekledi.

KARAKOLLAR GÜÇLENDİRİLDİ

Hüseyin Ekmekçi, tetikçilerin ağır silahlar ile halen KKTC’de aramızda olabileceği şüphesi üzerine Polis Genel Müdürlüğü’nün köy karakollarında tedbir aldığı ve karakolların güçlendirildiğini vurguladı.

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12/02/2022 15:46