Falyalı cinayeti sonrasında tutuklanan 4 şahıs mahkeme huzuruna çıkarıldı

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın uğradıkları silahlı saldırı sonrası sonrasında öldürülmeleriyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişi mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme tarafından şahıslara soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti sonrasında polis soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde tutuklanan Veysel Sarı ve Musa Çelik bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlı Sarı ve Çelik hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polisin yürüttü soruşturma kapsamında polise yalan ifade verdikleri tespit edilen ve cinayet gecesi ateş açmadıklarını söylemelerine rağmen tekzip edilen ifadeleri ışığında tutuklanan korumalar Türkistan Gülce ve Halil Işık'ta bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Gülce ve Işık'ın "Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve Meskun mahalde ateş açma" suçlamaları ile çıkarıldıkları mahkemede haklarında soruşturma amaçlı 3'er gün tutukluluk süresi temin edildi.

TUTUKLANAN SARI VE ÇELİK ALANYA’DAN KAÇAK OLARAK GELDİ, EVLERİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Mahkemede, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Sarı ve Çelik'in Mustafa Söylemez ile bağlantısı olduğunun tespit edildiği ve zanlıların Alanya'dan birlikte kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Zanlı Sarı ve Çelik'in polis ekiplerinin dün Alsancak'ta bir evde düzenlediği operasyon sonucu makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve evde yapılan aramada cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 1 adet uzun namlulu silah ile 15 adet canlı merminin bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İLK TUTUKLANAN 2 ŞAHSIN PERŞEMBE GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Zanlı Sarı ve Çelik'in Çarşamba günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Polis ekipleri tarafından soruşturma kapsamında ilk olarak tutuklanan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş'in ise Perşembe günü, haklarında temin edilen 6 gün tutukluluk süresinin dolması ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmaları bekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



13/02/2022 13:06