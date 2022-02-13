Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu sayısı artıyor…

İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada bugün 2 kişi daha tutuklandı.

Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Falyalı ve Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimlerinin Veysel Sarı ve Halil Işık olduğu ifade edildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren iki zanlının, Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Cinayetle bağlantısı olduğu iddiası ile tutuklanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleriyle ve Girne Mahkemesi’ne çıkarılmayı bekliyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında tutuklanan şahıslara mahkemeye sevkleri sırasında çelik yelek giydirildi.

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13/02/2022 12:09