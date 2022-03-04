Falyalı cinayeti zanlıları için cezaevinde özel alan oluşturuldu

Haber Kıbrıs- Özel

İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanmalarına karar verilen Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek isimli zanlılar için cezaevinde özel bir alan yaratıldı.

Diğer tutuklulardan tecrit edilmiş bir alanda kalacak zanlılar, 3 aylık süreyi güvenlik tedbirlerinin artırıldığı cezaevinde geçirecek.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre zanlıların güvenliğinin sağlanması ve firar etmelerinin önlenebilmesi amacıyla kullanılmayan bir odanın sadece zanlıların kalacağı şekilde hazırlandığı öğrenildi.

Tecrit bölümü, güvenlik kameraları ve gardiyanlarla donatılarak bu 3 zanlı için hazırlandı.

Bu alanın kadın-erkek koğuşlarının orta kısmında bulunan bir alanda olduğu kaydedildi.

Öte yandan cinayetin işlendiği gece havaya ateş açtığı için tutuklu yargılanan Halil Falyalı’nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık’ın da cezaevinde bulunmasından dolayı zanlıların karşı karşıya gelmemesi ve istenmeyen bir olayın yaşanmaması için böyle bir uygulamaya gidildiği de ifade ediliyor.

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04/03/2022 11:40