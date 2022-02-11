Falyalı cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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11/02/2022

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Falyalı cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

İş İnsanı Halil Falyalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tutuklanan 2 zanlı Ömer Tunç - Yusuf Güneş mahkemeye çıkarıldı.

Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç - Yusuf Güneş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ömer Tunç'un olay saatinde kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilmiş, Yusuf Güneş'in ise 5 Ocak'ta Ömer Tunç ile birlikte adaya geldikleri tespit edilmişti

 

 

11/02/2022 09:24
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TAGS: halil falyalı
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