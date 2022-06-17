Falyalı cinayeti zanlılarının davası 24 Haziran’a ertelendi!   

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan sanıkların duruşmasında ilk kez avukatları da hazır bulundu. Sanık Ömer Tunç adına avukat Didem Koç, Veysel Sarı ve Musa Çiçek adına ise avukatı Süleyman Özsoylular hazır bulundu. İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, sanıkların avukatlarının yeni yetkilendirildiğini, duruşmaların uzun soluklu olacağını belirterek, ön duruşmalar için yeni bir tarih belirlenmesini talep etti. Mahkeme davayı 24 Haziran tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

Girne bölgesi Çatalköy mevkiinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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17/06/2022 18:12