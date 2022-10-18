Falyalı cinayeti…. 2 kalaşnikof ve 2 tabanca kullanıldı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını

kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 9’uncu tanık, Polis Genel Müdürlüğü Balistik Uzmanı Ahmet Azizoğlu dinlendi.

Ahmet Azizoğlu şunları söyledi:

“Murat Demirtaş ve Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili uzmanlık raporunu düzenleyip teslim ettim.

Meseleyle ilgili bize 2 adet kalaşnikof, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 67 fişek, 64 kovan, 5 dforme mermi çekirdeği, 1 adet mermi çekirdeği parçası, 23 adet mermi çekirdeği, gömlek parçası, 12 nüve, 1 adet nüve parçası olmak üzere toplam 183 emare tarafımıza teslim edilerek incelememizi yaptık.

İncelemeye başlamadan önce silahlar üzerinde atış artığı olup olmadığı yönünde inceleme yapmak için her silahtan birer kez hidrofil pamuk geçirildi. Bu pamukları emare olarak aldım.

Bu pamuklardan hangi tarihte atış yaptığını tespit etmemiz mümkün değildir.”

Tanık Savcılığın ve savunmanın sorularını da yanıtladı.

Tanık, “Alınan emarelerden çekirdekler ve mermi parçaları nerelerden alındı?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Olay yerinden SL 001 plakalı araçtan, otopsi sırasında maktül Murat Demirtaş ve Halil Falyalı üzerinden bir de Belkıs Beycanlı'ya ait ikametgahtan alınan emareler üzerinde inceleme yapılmıştır. “

Tanık, “Araçta alınan tespiti mümkün çekirdeklerle ilgili bir eşleşme yapıldı mı?” sorusuna da

“Bu silahlarla atıldığı tespit edildiği, raporda da belirtildi. Daha sonra laboratuvarımıza intikal eden BLS 039/2022 uzmanlık raporu düzenlendi. Bu raporla ilgili olarak bize Türkistan Gülce ve Halil Işık'tan elde edildiği belirtilen tabanca ve fişekler üzerinde inceleme yapıldı.

Yaptığımız incelemede maktuller ve SL 001 plakalı araç üzerinden alınan parçalarla bir uyuşma yoktur” dedi.

“SL 001 plakalı araç üzerinden alınan çekirdek ve mermi parçalarıyla uyuşma var mı?” sorusuna ise

“ Hayır yoktur. Uzmanlık raporunda sadece olay mahallinde bulunan 3 adet kovan eşleşti.

Bu iki silahla ilgili atış artığı örneği aldım.

Emarelerin bulunduğu noktalar:

12 Şubat 2022 tarihinde Kavanlar Sitesi Hırvatistan yapımı Sprinwhite marka tabanca evden temin edildi. H3561257 numaralı Hırvatistan yapımı Sringwhite marka tabanca 12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak'ta Şehit Münür Sokak Kavan Sitesi 5 Daire 5 adresinde bulundu” şeklinde cevap verdi.

Bir de 9 mm çapında parabellum tipi 15 adet fişeğin adreste bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için davayı 20 Ekim Perşembe'ye ertelendi.

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18/10/2022 18:41