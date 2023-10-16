Falyalı cinayeti… 51 adet emare mahkemeye sunuldu

(Kamalı Haber) - Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022'de evine giderken düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili ikinci duruşma gerçekleşti.

Suikastla ilgili olarak KKTC'de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede ikinci tanık olarak PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Süleyman Özdemir dinledi. Özdemir; Çatalköy, Karakum ve Doğanköy bölgelerinden alınan 51 adet emareyi mahkemeye sundu. Tahkikatta toplanan emareler yargıç heyeti huzurunda tek tek açılarak kayda geçirildi.

Suikastla ilgili PI duruşmalarında toplam 326 emare Girne Ağır Ceza Mahkemesine tanıklarla beraber sunulmaya devam edilecek. Savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular emareler arasında bulunan olayla ilgili fotoğraf ve videoların tümünün yer aldığı hard diske itiraz etti. Özsoylular hard diskteki görüntülerin ve fotoğrafların ayrıştırılmasını talep etti. Kıdemli Savcının emare olarak sunulan hard diskin daha önce PI duruşmalarında kayda geçtiğini ve alt mahkemede savunma avukatlarının itirazı olmadığını hatırlatması üzerine mahkeme heyeti itirazı değerlendirerek reddetti.

Duruşma 17 Ekim 2023 saat 11.30'a ertelendi. Yapılacak duruşmada emarelerin sunulması ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.