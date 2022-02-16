Falyalı cinayetinde yeni detay!

Falyalı suikastiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kıbrıs ve Türkiye'de cinayete ilişkin gözaltılar yapılırken olay yerinde bulunan lüks markaya ait bir çift eldiven polisin dikkatini çekti. Eldivenin satıldığı mağazaya giden ve görüntüleri izleyen ekipler, suikast timine ilk olarak böyle ulaştı.

Geçtiğimiz hafta KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili KKTC'de 4 kişi tutuklanırken, Türkiye'de ise Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

ELDİVENİN MARKASI, SALDIRGANI ELE VERDİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, suikasti gerçekleştiren katiller cinayetin işlendiği bölgede yere atılan lüks bir markaya ait eldiven sayesinde bulundu. Polis eldivenin satıldığı mağazaya gitti, satıcı eldiveni alan kişiyi hatırladı ve kamera kayıtları izlendi. Bütün düğüm bu eldivenle birlikte çözüldü. Kalaşnikoflarda parmak izi bırakmamak isteyen saldırganlar, eldivenle bu sorunu ortadan kaldırmak isterken yakayı ele verdi.

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16/02/2022 09:53