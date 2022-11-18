Falyalı cinayetinde yeni ifadeler ortaya çıktı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, cinayet soruşturmasını yürüten tahkikat sorumlusu Müfettiş Murat Bayram’ı dinletmeye devam etti.

Bayram, 15 Şubat 2022 tarihinde TC Emniyet Genel Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden uzmanlık raporunu temin ettiğini söyledi. Bayram, söz konusu raporda ZSZ 211 plakalı araçta bulunan ve incelemeye gönderilen bulgular üzerinde Mustafa Söylemez'e ait parmak izlerinin tespit edildiğini belirtti. Mustafa Söylemez'e ait TC Emniyetinde bulunan parmak izi örneklerini temin ettiğini açıkladı. Bayram, uzmanın raporunu emare olarak sundu.

Bayram, temin edilen bir başka uzmanlık raporunda Lord Palace Otel karşısı çöp bidonundan emare alınan eldivenin üzerinde sanık Ömer Tunç'un DNA örneklerinin bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Bayram Tunç’a ait olan uzmanlık raporunu da emare olarak sundu.

Tahkikat sorumlusu, Türkistan Gülce'nin sol el swapında giymekte olduğu kıyafetlerinde ZSZ 211 plakalı aracın direksiyonunda Lodr Palace Otel karşısı çöp bidonunda bulunan Ömer Tunç'a ait eldivenlerde ZSZ 211 plakalı araç içerisinde bulunan tek eldivende ve Halil Işık'ın kıyafetlerinde atış artığı tespit edildiğini açıkladı.

Bayram şahadetine şöyle devam etti:

16 Şubat 2022 tarihinde TPB 951 plakalı ticari taksi şoförü Turgay Keyifli'yi tespit ederek sorgulanmasını sağladım. Turgay Keyifli'nin sanık Musa Çiçek'i 7 Şubat 2022 tarihinde Ramadan Cemil Meydanı'ndaki taksi durağından alarak Les Ambaseddeurs Otel'e götürdüğünü öğrendim. Veysel Sare ve Musa Çiçek’i mahkeme huzuruna çıkararak 8 gün tutukluluk temin ettim.

Sanık Musa Çiçek'i Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürerek yazılı ve sözlü rızasıyla 5 cc kan örneği alınmasını sağladım.

Karakum Lemar Otopark içerisinde bulunan meseleye methalder bulguların fotoğraflanarak emare olarak alınmasını sağladım. Sanık 3 Musa Çiçek'in tarifleriyle Alsancak-Lemar Marketin Kuzey'inde otlar arasında bir adet Rayder marka cep telefonunu bularak yasal ihtar tahtında video kamera görüntüleri çekilerek telefonu emare olarak zapteddim.

Yine sanık Musa Çiçek'in tarifiyle Alsancak Atakara Market civarında arazi içerisinde sanık Veysel Sare ve sanık Musa Çiçek'e ait atılmış olan kıyafetleri yasal ihtar tahtında video kamera görüntüleri ve fotoğrafları çekilerek emare olarak zaptedddim.

Yine sanık Musa Çiçek'in tarifiyle Alsancak'ta Şehit Münür Sokak üzerinde arazi içerisinde bulunan ayakkabıları emare olarak zapteddim. Sanık yasal ihtara cevaben 'mont da vardı' dedi. Sanık Musa Çiçek'in tarifleriyle Alsancak'ta faaliyet gösteren Teknogold isimli işletme önüne gidildi. Sanık Musa Çiçek 'telefonun birini buradan aldım' dedi. Yasal ihtarda bulunmam üzerine 'diğerini de göstereceğim' dedi. Musa Çiçek'in tarifiyle Girne'de faaliyet gösteren Grand iletişime gidildi. Musa Çiçek 'telefonun diğerini buradan aldım' dedi. Yasal ihtarda bulunmam üzerine 'ben yardımcı olmak istiyorum' dedi. Çiçek bana 'ifade vermek istiyorum' deyip gönüllü ifade verme arzusunu belirtmesi üzerine kendisine yasal ihtarda bulundum. Cevaben 'ifade vereceğim' diyerek gönüllü ifade vermek istediğini tekrarlaması üzerine saat 13.40 ila 16.25 saatleri arasında resmi ihtar tahtında gönüllü ifadesini temin ettim.

Gönüllü ifadeye müteakip sanık Musa Çiçek'in Girne Akçiçek Hastanesi'nde doktor kontörlünden geçirip doktor raporu temin ettim.

Dayı benim olduğum yerde silahlarla indi

Sanık Ömer Tunç'a çöp bidonunda bulunan eldivenlerde kendisine ait DNA örneklerinin bulunduğunu ve eldiven üzerinde atış artığı bulunduğunu söyleyip, yasal ihtar tahtında izahat istedim. Sanık Ömer Tunç cevaben 'eldivenlerin benim olduğunu söyledim. Ben arabada bekledim. Dayıyla Veysel gitti. Olaydan sonra Dayı benim olduğum yerde silahlarla indi. Benim arabaya bindi. Binerken silahı tutmam için bana verdi. O anda barut bulaşmış olabilir. Sonra köprüde durduk. Dayı silahları aldı, köprünün altına götürdü. Veysel önde gitti. Önceden de oraya gittik. Bir önceki gün deneme olmuştu. Silahlar arabadaydı. Tek araba geçti ama hazırlıksızdık' dedi.

17 Şubat 2022 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'nde Veysel Sare'ye Musa Çiçek'in gönüllü ifadesini okuyup Musa Çiçek'in tarihleriyle bulunan emarelerle ilgili bilgi verip yasal ihtar tahtında izahat istedim. Sanık Veysel Sare 'ben yeniden ifade vereceğim' deyip gönüllü ifade vermek arzusu olduğunu belirtmesi üzerine yasal ihtarda bulundum. Cevaben 'bazı şeyleri doğru anlatmadım. Tutuklu olduğum sürede düşündüm, doğruları anlatacağım' deyip beyanını tekrarlaması üzerine 19.00-20.30 saatleri arasında gönüllü ifadesini temin ettim.

18 Şubat 2022'de Lord Palace Casino'dan temin ettiğimiz dökümlerde sanık Ömer Tunç'un casinoda kumar oynadığını tespit edip, emare olarak zapteddim.

Türkiye Cumhuriyeti'nde tutuklu bulunan sanık Mustafa Söylemez'in sanık Veysel Sare ve sanıkMusa Çiçek'in gönüllü ifadeleri doğrultusunda sorgulanması maksadıyla gerekli yazışmaları yaptım. Girne'de faaliyet gösteren Grans iletişimden yaptığımız soruşturmada sanık Ömer Tunç'un kullanımında bulunup sanık Musa Çiçek'in satın aldığı cep telefonunun 26 Ocak 2022 tarihinde saat 14.28'de satıldığının tespit ettim.

Yine Alsancak'ta faaliyet gösteren Teknogold isimli işletmeden sanık Musa Çiçek'in olayda kullandığı ve Alsancak Lemar park yerine attığı cep telefonunu 26 Ocak 2022 tarihinde saat 18.48'de satın aldığını tespit edip, fatura suretini emare olarak zapteddim.

Aynı gün yani 18 Şubat 2022 tarihinde Girne Polisinde sanık 1 Ömer Tunç'a sanık 2 Veysel Sare ve sanık 3 Musa Çiçek'in gönüllü ifadelerini okudum. Sanık 1 Ömer Tunç bana 'ben biraz düşünmek istiyorum. Beni hücreye indirin' dedi. Akabinde sanık 1 Ömer Tunç hücrelere indirilip yerleştirildi. Sanık 1 Ömer Tunç daha sonra hücre nöbetçisine 'Murat beyle görüşmek istiyorum' demesi üzerine bilgime getirildi. Sanık 1 Ömer Tunç'un hücreden çıkarılarak benimle görüştürülmesini söyledim. Sanık 1 Ömer Tunç bana 'her şey ortada artık bende doğruları anlatacağım' deyip gönüllü ifade verme arzusunu belirtmesi üzerine kendisine yasal ihtarda bulundum. Cevaben 'düşündüm, kararımı verdim ifade vereceğim' diyerek beyanını yenilemesi üzerine 21.35 ila 21.55 saatleri arasında resmi ihtar tahtında gönüllü ifadesini temin ettim.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne ait, Demirhan Polis Karakolu'na ait ve Girne Polis Müdürlüğü'ne ait kamera görüntülerini incelemek üzere temin ettim. Yine Fast and Oto Kaportaya ait kamera görüntülerini incelemek üzere temin ettim. Aynı tarihte oluşturduğum Polis ekipleriyle Sanık 2 Veysel Sare ve sanık 3 Musa Çiçek'in Alsancak'taki ikametgahları bölgesinde sanık Mustafa Söylemez'in kıyafetlerinin bulunduğu Doğanköy bölgesinde ve olayın meydana geldiği Çatalköy-Ozanköy anayolu bölgesinde arazide tekrardan arama yapılmasını sağladım.

Bu aramalarda Doğanköy Begonvil Sokak üzerinde dere yatağı yakınlarında sanık Mustafa Söylemez'e ait kıyafetleri bularak fotoğrafladıktan sonra emare olarak zaptedilmesini sağladım.

24 Şubat 2022 tarihinde sanık Ömer Tunç, sanık Veysel Sare ve sanık musa Çiçek'in aleyhinde 8 gün tutukluluk emri temin ettim.

Tahkikat duruşması TC'den gelen raporların sunulmasıyla tahkikat memuru murat Bayram'ın tanıklığıyla 23 Kasım 13.30'a ertelendi.

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18/11/2022 10:16