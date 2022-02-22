Falyalı cinayetinin detayları ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa ve Faysal Söylemez kardeşler dahil sekiz kişi mahkemeye sevk edilirken, KKTC polisi de ayrıntıları açıkladı. Buna göre cinayete en az üç kişi karıştı. Falyalı’nın arkadaki araçta bulunan eşi olaydan 5-10 dakika sonra olay yerine geldi, çocukları ise o sırada araçta değil evdeydi.

KKTC Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, sanal bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın 8 Şubat akşamı şoförüyle beraber Girne’de öldürülmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi ve medyaya yansıyan bazı iddiaların yanlış olduğunu açıkladı. Soyalan, cinayet günü Falyalı’nın 3 araçlık konvoyu içinde çocuklarının da bulunduğu ve bazı saldırganların tekneyle kaçtığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Soyalan, medyaya sızan cinayet sonrası görüntülerinden şikâyet etti.

EŞİNİN ARACI SONRA GELDİ

Soyalan’ın verdiği bilgilere göre, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, Girne’nin Çatalköy bölgesinde evine giderken akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Saldırıya en az 3 kişi karıştı. Falyalı’nın aracı önde arkadaki araçta ise iki koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık bulunuyordu. Üçüncü araçla gelen eşi Özge Falyalı ise saldırıdan 5-10 dakika sonra olay yerine ulaştı. Bu sırada 3 çocuğu Çatalköy’de evlerindeydi.

Medyada bazı saldırganların tekne ile adadan kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. Polis Genel Müdürü Soyalan elde ettikleri delillere göre tekneyle kaçtıklarına ihtimal vermediklerini söyledi.

SÖYLEMEZ RAHAT KAÇTI İDDİASI

İstanbul’da gözaltına alınan, Söylemez Kardeşler çetesinden Mustafa Söylemez’in cinayet sonrası rahat bir şekilde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptığı haberlerini de eleştiren Soyalan, “Elini kolunu sağlayarak kaçtığı şeklinde eleştiriler yapılıyor. Bu kişi ülkeden ayrılırken henüz suçla bağlantısı tespit edilmemişti, ancak olayla bağlantısı olduğunun tespitiyle Türkiye’de yakalanması sağlandı” dedi.

İKİ TETİKÇİ YAKALANMIŞTI

KKTC’de devam eden Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında önce kiralık araçlardan birini kullanan Ömer Tunç ardından iki tetikçi Veysel Sarı ve Musa Çiçek Girne Alsancak’ta bir evde yakalandı. Cinayete karıştığı tespit edilen Mustafa Söylemez’le birlikte 8 kişi de İstanbul’da gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ KİM SIZDIRDI?

SALDIRIDA kullanılan ve dere yatağında atılı bulunan 2 Kalaşnikof ve bir tabancanın KKTC’ye nasıl sokulduğunun henüz belirlenmediğini anlatan Soyalan, medyaya yansıyan cinayet sonrası görüntülerden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Soyalan bazıları asılsız olan bu görüntülerle ilgili ayrı bir soruşturma yürüttüklerini vurguladı ve emniyet teşkilatı içinden sızdırıldığının tespit edilmesi halinde gereğinin yapılacağını kaydetti

ÇAPRAZ ATEŞE TUTULMUŞTU

GİRNE’deki olayda 8 Şubat gecesi otelinden evine giden Halil Falyalı’nın aracı çapraz ateşe tutuldu. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Başından ve vücudunda çok sayıda kurşun yarası alan Halil Falyalı ise kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde öldü. KKTC polisi olayın ardından cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez’in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı. İddialara göre Mustafa Söylemez olay yerinden kaçarken saldırı sırasında giydiği mont ve ayakkabıları bırakmıştı.

8.5 SAAT SORGULAMA

KKTC’deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan ve aralarında Söylemezler olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de olduğu 8 şüpheli dün geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 8.5 saat süren savcılık sorgusunun ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız tutuklanma talebi ile diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu habere tepkiniz:



22/02/2022 10:50