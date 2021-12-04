Falyalı davası 10 Aralık'a ertelendi

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04/12/2021

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Falyalı davası 10 Aralık'a ertelendi

 

Girne’de meydana gelen soygun, darp, zorla mala el koyma suçlarından tutuklu bulunan Halil Falyalı, Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar adına avukatlar Mustafa Şener ve Mustafa Asena hazır bulundu. Mustafa Asena, savcılığın dün itibariyle müvekkilleri aleyhine dava getirdiğini, bu nedenle olguların değiştiğini söyledi. Asena, dava sürecinin başlayacak olmasından dolayı teminat değişikliği talebini geri çektiklerini söyledi.

Savcı Ali Hidayet ise zanlılar aleyhinde dava dosyalandığını ifade ederek, ithamın yapılması ve ön duruşmaların başlaması için mahkemeden bir süre belirlemesini talep etti. Hidayet davanın birinci tanığı olan Turgut Katırcı’nın önceki gün Coronavirüs teşhisi nedeniyle pandemi oteline götürüldüğünü, son testinin 10 Aralık tarihinde yapılacağını, negatif çıkması halinde yeniden cezaevine gönderileceğini ifade ederek, gün belirlenmesini istedi.

Yargıç Hazan Aksun, savunmanın teminat değişikliği talebinin geri çekilmesine emir verirken, itham ve ön duruşmaların başlaması için davayı 10 Aralık 2021 tarihine erteledi.

 

04/12/2021 09:16
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TAGS: n Halil Falyalı, Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce, Sedat Aktaş
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