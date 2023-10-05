Falyalı davası 16 Ekim'e ertelendi

Çatalköy'deki evine giderken kullandığı yol güzergahında suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili duruşmalar başladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk tanık Faik Enderoğlu mahkeme huzurunda dinlendi…

Girne'ye bağlı Çatalköy'de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen suikastla ilgili konuşan tanık Faik Enderoğlu, suikastın gerçekleşmesinin ardından olay yerine giden ilk tanık olarak dinlendi. Enderoğlu duruşma salonunda kanlı gecenin detaylarını anlattı. Katil zanlıları Musa Çiçek Veysel Sare ve Ömer Tunç mahkemede hazır bulundu.

Evinin öldürülen İş insanı Halil Falyalı ile aynı sokakta olduğunu belirten Enderoğlu, "8 Şubat 2022 tarihinde bir olaya tanık oldum. Akşamüzeri altı buçuk altı kırk civarlarında babama odun götürdüm. Babamdan çıktım eve gideceğim sıralarda Asil Nadirin viraja gelmeden silah sesleri duydum çok seri bir şekilde. Biraz devam edince yol içerisinde X5 BMW marka aracı gördüm onun yanından geçtim Halil abinin arabasını biliyordum yolun ortasında duruyordu. X5 BMW marka araçla aralarında 30-40 metre vardı. X5 BMW marka aracın kapıları açıktı ilerledim öndeki araca baktım sol lastiği patlaktı yürürken ayaklarıma boş kovanlar çarptı. Telefonumun ışığını açtım ve araca baktım Halil abinin sağ kolu arabanın camından dışarıya sarkılıydı başı se sola doğru yatıktı şoförü de aynı şekildeydi. Işığı yüzüne tutunca her tarafın kan içinde olduğunu tişörtünün de delik deşik olduğunu gördüm. Ambulansı ve Polisi aradım. Biraz ileriye doğru gittim karşıdan (Batı) Halil abinin korumaları Türkistan Gülce ve önceden tanıdığım Halil Işık bana doğru koşarak geldiler. Türkistan kendini yere atıp "ağam uyan" diyerek ağlamaya başladı. Halil Işık ise polisi ara dedi ben aradım zaten sen de ara dedim. Daha sonra olay yerine Halil abinin eşi geldi ve ne olduğunu sordu, vuruldular dedim ağlamaya başladı polisi aradı. Ben birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Savcılığın sorularını yanıtlayan Enderoğlu ardından savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular’ın sorularına yanıt verdi. Enderoğlu, soru üzerine olay yerinin karanlık olduğunu, maktul Halil Falyalı'ının korumalarından başka birini görmediğini iddia etti. Enderoğlu, Avukat Özsoylular’ın sorusu üzerine olay yerinde bir başka araç olduğuna inanılan bir ışık gördüğünü belirtti.

Mahkeme 16 Ekim 2023 saat 11.00’a ertelendi. Duruşmalarda tanıklar dinlenmeye devam edecek.

(Kamalı Haber)