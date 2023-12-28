Falyalı davası, 9 Ocak'a ertelendi

Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili duruşmalar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kamera görüntüleri mahkeme heyetine sunulmaya devam edildi…

Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili duruşmalar Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye devam ediyor. 16. Duruşmada savcılık makamı Özel soruşturma Şube Amirliğinde görevli polis çavuşu Ersin Öğretici’yi tanık olarak dinlemeye devam etti. Kanlı suikastın öncesinde ve sonrasında eli kanlı katillerin görüntüleri ve buluşmaları güvenlik kameralarına takıldı.

Mahkemede izletilen görüntülerde öne çıkan detaylar İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden sanıklar Ender Yıldız, Mustafa Söylemez, Abdürrahim Çelik, Mehmet Faysal Söylemez ve Cengiz Şener’in ifadelerini yalanladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde olay gününe ve öncesine ait toplanan birçok kamera görüntülerinde Mustafa Söylemez ile Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç’un teması ve birliktelikleri belgelendi. Ayrıca organize suikastta kullanılan sim kartların Ender Yıldız tarafından Girne’de satın alındığı da kamera görüntülerine yansıdı. Suikasttan önce Mustafa Söylemez ve Veysel Sare’nin Girne Merkezde birlikte yürüdükleri görüntüler de güvenlik kameralarına yansıyan anlar arasında bulunuyor.

Suikast zanlılarından Musa Çiçek, Maktul Halil Falyalı’nın aracı Karakum Lemar’ın önünden geçtiği sırada, yolun kenarında aracın geçişini beklediği anlar kameralara takıldı. Olay gecesi Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç, Supreme süpermarketin otoparkında saat 17.59’da birlikte olay yerine hareket ettikleri görüntülendi. Sonrasında Maktul Halil Falyalı’nın aracı 18.41’de olay yerine doğru ilerlerken kameralara takıldı.

Suikastın ardından Ömer Tunç’un kameralara yansıyan görüntülerinde saat 19.59’da beyaz Ford Fieasta araçla Lord Palace otele geldiği ve yolun karşısına park ederek, orada bulunan çöp kutusuna olayda kullandıkları eldivenin tekini attığı görüldü.

Öte yandan mahkemede savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular görüntülerle ilgili müvekkilleri ile konuşmak istediklerini, bunun için de mahkemeden cezaevine elektronik cihaz sokmak ve sanıklar ile birlikte görüntüleri incelemek istediklerini talep etti. Mahkeme heyeti böyle bir mahkeme emrini vermeyi reddetti. Dava 9 Ocak 2024 saat 11.30’a ertelendi.

(KAMALI HABER)