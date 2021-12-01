Falyalı davasında teminat kararı yarına kaldı

Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verilen iş insanı Halil Falyalı ile Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı hakkındaki şikayetçi konumunda olan Turgut Katırcı cezaevinde yazdığı mektupla geri adıma attı.

Katırcı, zorla parasına ve malına el konulmadığını, darp edilmediğini öne sürerken, ifade değişikliği üzerine Girne Kaza Mahkemesi’nde dosyalanan teminat duruşması dün görüşüldü.

Halil Falyalı, Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılar adına avukatlar Mustafa Asena ve Mustafa Şener hazır bulundu.

Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, Katırcı’nın 22 Kasım’da avukatına atfen bir mektup yazdığını ifade ederek, Mert Uğur’u tanık kürsüsüne çıkardı.

Katırcı’nın avukatı Uğur, cezaevinde tutuklu olan bir müvekkilini ziyarete gittiğini, gardiyanın Katırcı’nın mektup yazdığına dair bilgi verdiğini söyledi.

Uğur daha sonra mahkemede Katırcı’nın mektubunu okudu. Uğur, mektupta zorlama darp ve mala el koyma olayının olmadığını ifade eden Katırcı’nın arabasını ve parasını hırsızlık yaptığı için kendi isteği ile verdiğini söylediğini anlattı. Katırcı’nın pişman olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Mert Uğur, mektubu okuduktan sonra müvekkili olan Katırcı’yla 3 kez telefonda görüştüğünü ifade ederek, “Bana mektubu yazdığını söyledi ve gerekenin yapılması için talimat verdi. Ben de zanlı avukatlarına durumu bildirdim” dedi.

Mert Uğur’un ardından Serhan Çınar tanık kürsüsüne çıktı. Çınar, Turgut Katırcı’nın poliste tutuklu olduğu dönemde yarım saat görüştüklerini, o görüşmede de mektupta yazanlarla benzer ifadeler kullandığını öne sürdü.

Savunma Çınar’ın ardından Halil Falyalı’yı ve diğer zanlıları tanık kürsüsüne çıkardı. Halil Falyalı, Katırcı’nın itirafnamesiyle suçsuzluğunun ıspatlandığını öne sürerek, kendisinin ve diğer zanlıların teminatla veya teminatsız serbest bırakılmasını talep etti.

Falyalı, işlemediği bir suç için tutuklu bulunduğunu; maddi ve manevi büyük zarar gördüğünü söyledi. Falyalı’nın ardından Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı da tanık kürsüsüne çıktı. Üç zanlı teminatla serbest kalmaları halinde yargılamadan kaçmayacaklarını dile getirdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mustafa Asena, ortada bir şikayet kalmadığını ifade ederek, Turgut Katırcı’yı bir sonraki duruşmada tanık olarak dinletmek istediğini söyledi.

Ancak mahkeme Katırcı’nın savcılığın tanığı olduğunu belirterek, savunmanın bu talebini reddetti.

Savunma daha sonra başka tanıklar dinletmek için mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, talep üzerine teminat duruşmasını yarın saat 14.00’e erteledi.

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01/12/2021 20:54