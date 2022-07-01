Falyalı suikastı zanlıları yeniden mahkemede

Falyalı suikastı zanlıları ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı

Suikast sonucu hayatını kaybden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılar ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek

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01/07/2022 08:48