Falyalı suikastinde yeni gelişme!

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklarından derlediği bilgilere göre Halil Falyalı suikasti kapsamında Alsancak’ta bir eve operasyon düzenlendi. Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan 2 kişi daha tutuklandı.

Operasyon yapılan evde silah bulunduğu 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ele geçirilen silahların Falyalı suikastinde kullanıldığı üzerinde dururken 2 kişinin sorgusu sürüyor. Evde bulunan silahın tabanca olduğu ve 9 mm çapında olduğu kaydedildi. Elde edilen bilgilere göre Falyalı suikastinde 2 kalaşnikof ve 9 mm çapında tabanca kullanıldığı ifade edilmişti.

Çatalköy’de 8 Şubat gecesi ülkemizin iş insanlarından Halil Falyalı’ya yönelik silahlı bir saldırı düzenlenmiş olay sonucu Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis içerisinde özel bir ekip titizlikle soruşturma yürütmüş olayla ilgili KKTC’de 2 İstanbul’da ise 3 kişi tutuklanmıştı. Öğrenilen bilgilere göre ipuçlarından Alsancak’ta bir ev tespit eden polis akşam saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

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12/02/2022 19:54