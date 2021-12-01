Falyalı, tutuksuz yargılanmak istiyor

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01/12/2021

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Falyalı, tutuksuz yargılanmak istiyor

Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verile iş insanı Halil Falyalı’nın tutuksuz yargılanması talebiyle dosyaladığı istinaf dün Yüksek Mahkemede görüşüldü.

(Kamalı Haber)

Halil Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, müvekkilini şikayet eden kişinin cezaevinde yeni bir ifade verip, parayı sirkat ettiği paraya karşılık kendi isteğiyle verdiğini beyan ettiğini söyledi. Asena, Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat değişikliği talebiyle dava dosyaladıklarını ve davanın bugün  görüşüleceğini belirtip, dosyaladıkları istinafın ertelenmesini beyan etti.

Savcı Aysın Bilgin, duruşmaya hazır olduğunu beyan etti.

Mahkeme, istinafı dinlenmek üzere 8 Aralık’a ertelediklerini açıkladı.

01/12/2021 15:41
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TAGS: halil falyalı
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