Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Dava 19 Ağustos’a ertelendi

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dava 19 Ağustos’a ertelendi

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12/08/2022

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Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Dava 19 Ağustos’a ertelendi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Çatalköy’de 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar Ö.T. , M.Ç., ve V.S. bu sabah Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili mahkeme süreci devam ederken, dava 19 Ağustos’a ertelendi.

12/08/2022 14:07
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TAGS: Falyalı, Demirtaş, cinayet, Dava, ertelemei
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