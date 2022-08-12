Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Dava 19 Ağustos’a ertelendi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Çatalköy’de 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar Ö.T. , M.Ç., ve V.S. bu sabah Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili mahkeme süreci devam ederken, dava 19 Ağustos’a ertelendi.

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12/08/2022 14:07