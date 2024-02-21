Falyalı ve Demirtaş cinayeti davası devam ediyor

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam ediliyor. Duruşmada tahkikatı yürüten polis müfettişi Murat Bayram’ın dinlenmesine devam edildi.

Polis Müfettişi Murat Bayram’ın tahkikatın seyri ile ilgili bilgi verdi. Bayram 8 ve 12 Şubat 2022 arası soruşturma ile ilgili yapmış olduğu icraatlarını aktarırken, ikinci tanık olarak polis memuru Umut Aktaşlı’da yapmış olduğu icraatları mahkemeye aktardı.

Savcılığın 2 tanık çağırdığı duruşmada, “Duruşma içerisinde duruşma” yapıldı. Kavanlar Sitesi Blok 5 Daire 5’te yakalanan sanık Veysel Sare ve sanık Musa Çiçek ile ilgili tutuklama şekilleri ve ifadeleri mahkemede gündem oldu.

Savunma avukatı Süleyman Özsoylular, Murat Bayram’ı ev baskını ile ilgili sorular sordu. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan Duruşma içinde Duruşmada zanlı Veysel Sare’nin ilk alınan ifadesi savcılık tarafından mahkeme heyetine sunuldu. İlk etapta Veysel Sare’nin 8 sayfalık bir ifade verdiği, ifadesinin 2 saati aşkın bir sürede tamamlandığını belirten Bayram, savunmanın şiddet iddialarını kabul etmedi.

Bayram, Veysel Sare’nin ifade verirken ruhsal durumunun bazı isimleri verirken korkak ve çekingen davrandığını gözlemlediğini vurguladı. Savunma avukatı Süleyman Özsoylular’ın “Hangi isimlerden Bahsediyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Tahkikat Memuru Murat Bayram, “Veysel Sare ifade verirken Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı’nın isimlerini kullandı. Bu isimleri verirken kendisinin korktuğunu ve çekindiğini hissettim” dedi.

Bayram, “Tutuklamalar yapılırken, sanığın veya sanıkların bana gönüllü ifade verirsem iyi olur mu diye sorulması üzerine, adaletin tecelli etmesi için iyi olur derim. Fakat sanık sorarsa. Sormadığını takdirde herhangi bir telkinde bulunmam” dedi.

Polis Memuru Umut Aktaşlı ise konuyla ilgili yaptığı icraatları anlattı. Musa Çiçek ve Veysel Sare’nin kaldıkları alanda önceden takip ve inceleme gerçekleştirdiklerini, incelenen kamera kayıtlarında Mustafa Söylemez’in Alsancak’ta Atakara Market’in Güney kısmına kadar aracın güzergâhı dâhilinde olduğunu, sonrasında ileriye veya geriye doğru herhangi bir hareket belirlemediklerini, bu nedenle o bölgede arama yaptıklarını, bölgede bulunan Kavanlar Sitesi’nde daire daire kapıları çalarak kontrol gerçekleştirirken, çaldıkları ilk kapıda Musa Çiçek ve Veysel Sare’nin kapıyı açtıklarını belirtti. Aktaşlı, “İncelediğimiz kameralarda cinayetle bağlantılı Mustafa Söylemez’in aracının sürekli aynı bölgeye gittiğini ve yine izlediğimiz kamera kayıtlarında Söylemez’in aracının Alsancak Lemar park yerinde park edildiğini ve Mustafa Söylemez’in toprak yoldan yürüyerek Kavanlar Sitesi’ne doğru gittiğini tespit ettim. Sitede 6 apartman var ve bu bölgede cinayetle ilgili herhangi bir şey olabileceği şüphesiyle binaları aramaya başladık. Çaldığımız kapılardan birini Veysel Sare açtı. Kendisini daha önceden bilgimde olan Gökhan Altunok adına düzenlenmiş sahte ehliyetteki fotoğrafından tanıdım. Aradığımız şahıslar olduğunu anladıktan sonra tahkikat memuru Murat Bayram’ı arayarak şifreli bir şekilde bilgi verdim. Veysel Sare ve Musa Çiçek ile evde bir müddet sohbet şeklinde sorgulamamı yaptım. Ardından kendilerine adaya kaçak giriş yaptıkları gerekçesi ile tutuklu olduklarını tebliğ ettim. Bu sırada Murat Bayram ve diğer polis ekipleri de bulunduğumuz yere geldiler. Musa Çiçek’i ben kelepçeledim. Veysel Sare’yi ise yanımda bulunan diğer polis arkadaşım kelepçeledi. Kendilerini Murat Bayram’a teslim edip binadan çıktım” dedi.

Duruşmaların devamı için dava yarın saat 13.00’a ertelendi.

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