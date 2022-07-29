Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

ads ads ads ads
29/07/2022

ads
Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat’ta öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S.’nin davası 5 Ağustos Cuma gününe ertelendi.

29/07/2022 14:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Falyalı, Demirtaş, cinayeti, zanlıları, mahkeme
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.