Falyalı’nın davasına yine erteleme!

Girne’de meydana gelen soygun, darp, zorla mala el koyma suçlarından tutuklu bulunan Halil Falyalı, Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar adına avukatlar Mustafa Şener ve Mustafa Asena hazır bulundu. Önce şikâyetçi olan ardından ifadesini değiştiren Turgut Katırcı’nın tanık olarak dinlenmesi için ertelenen dava savunma ve savcılığın talebi üzerine bir kez daha ertelendi.

Halil Falyalı, Türkistan Gülce, Serkan Beyar ve Sedat Aktaş’ın avukatı Mustafa Asena, davada tanık olarak dinlenecek olan Katırcı’nın dün itibariyle Coronavirüs testinin negatif çıktığını ancak pandemi otelinde kalan zanlının son testten sonra cezaevine gönderileceğini ve oradan davaya katılabileceğini ifade etti.

Savcı Ali Hidayet ise tanığın testinin yeni negatife döndüğünü ve 13 Aralık’ta mahkeme huzuruna çıkabileceğini belirtti. Hidayet zanlıların 13 Aralık tarihine kadar tutukluluklarının devam etmesini talep etti.

Avukat Asena da savcılığın talebi üzerine 13 Aralık’ta görülecek avukat Serhan Çınar hakkındaki davanın görüşüleceğini, Turgut Katırcı’nın bu davada tanık olduğunu belirtti. Asena, Katırcı’nın 13 Aralık’ta her iki davaya çıkabileceğini söyledi.

Hakan Atıcı’nın avukatı Mustafa Şener de 13 Aralık tarihinin duruşma için kendileri açısından da uygun olduğunu söyledi.

Yargıç Hazan Aksun mahkemenin aynı tarihte başka davaları olduğunu, 13 ve 14 Aralık tarihlerindeki duruşmaları dikkate alarak davaya 16 Aralık’ta devam edilmesine, Katırcı’nın Covid-19 raporu eşliğinde duruşmaya gelmesine emir verdi

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10/12/2021 18:01