Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı'dan duygu dolu son mesaj

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09/02/2022

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Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı'dan duygu dolu son mesaj

Çatalköy'de dün akşam silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve 10 Şubat'ta Kumyalı'da toprağa verilecek olan iş insanı Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı vefat ilanı yayınladı. Özge Taşker Falyalı vefat ilanında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru.

Her zaman bizimle olacaksın.

Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun.

Kalbimin attığı her yerdesin.

Sen hep bizimlesin, seni çok özleyeceğiz.

Biliyorum ki; her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz"

 

 

 

09/02/2022 15:59
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