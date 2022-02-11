Falyalı'nın şoförü Demirtaş Ankara'da toprağa verildi

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11/02/2022

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Falyalı'nın şoförü Demirtaş Ankara'da toprağa verildi

Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş Ankara'da toprağa verildi.

Girne Çatalköy'de 8 Şubat'ta aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti.

8 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan 2 çocuk babası Murat Demirtaş'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi. Demirtaş için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Demirtaş'ın ailesi ile yakınları katıldı. Demirtaş'ın annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Demirtaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11/02/2022 18:08
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TAGS: Falyalı’nın şoförü Demirtaş Ankara’da toprağa verildi
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