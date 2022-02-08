Çatalköy'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı'nın şoförü aynı saldırıda hayatını kaybetti.

Otelinden çıkıp evine doğru yola alan Falyalı'nın aracına pusu kuran silahlı saldırganlar aracı yaylım ateşine tuttular.

Falyalı'nın saldırıda ağır bir şekilde yaralandığı bildirildi.

Açılan ateş soncu Falyalı'nın şoförü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın kimliği henüz açıklanmadı.

Öte yandan saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun arkadaki araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



08/02/2022 19:35