Famagusta Cup Plaj Hentbol Turnuvası Tamamlandı
14/08/2023
DEM’S CONSTRUCTION sponsorluğunda düzenlenen Famagusta Cup Plaj hentbol turnuvası tamamlandı. Dereceye giren takımlar şöyle:
Büyük Erkekler Kategorisinde;
Gençlik Gücü - Şampiyon
Handbulls - İkinci
Büyük kadınlar Kategorisinde;
MIRACLE Esentepe - Şampiyon
UKÜ - ikinci
Genç Kadınlar Kategorisinde;
UKÜ - Şampiyon
Digem - İkinci
Genç Erkekler Kategorisinde;
Yükseliş - Şampiyon
Sarıkaya Elektrik Alayköy - İkinci
Turnuva ödül töreninde takımlara madalya kupaları ve toplam 30 bin TL. para ödülü takdim edildi.