Famagusta Cup Plaj Hentbol Turnuvası Tamamlandı

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14/08/2023

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Famagusta Cup Plaj Hentbol Turnuvası Tamamlandı

DEM’S CONSTRUCTION sponsorluğunda düzenlenen Famagusta Cup Plaj hentbol turnuvası tamamlandı. Dereceye giren takımlar şöyle:

Büyük Erkekler Kategorisinde;

Gençlik  Gücü - Şampiyon

Handbulls - İkinci

Büyük kadınlar Kategorisinde;

MIRACLE Esentepe - Şampiyon

UKÜ  - ikinci

Genç Kadınlar Kategorisinde;

UKÜ - Şampiyon

Digem - İkinci

Genç Erkekler Kategorisinde;

Yükseliş - Şampiyon

Sarıkaya Elektrik Alayköy - İkinci

Turnuva ödül töreninde takımlara madalya  kupaları ve  toplam 30 bin TL. para ödülü takdim edildi.

 

 

14/08/2023 22:59
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TAGS: Famagusta Cup Plaj Hentbol Turnuvası Tamamlandı
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