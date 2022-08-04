Famagusta’da sona doğru

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası’nda üçüncü gün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Yarın Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak olan final karşılaşmaları ile salon kısmı tamamlanacak ve gözler Cumartesi günü Kapalı Maraş’ta oynanacak olan plaj bölümüne çevrilecek. Kadınlarda 2, erkeklerde yine 2 karşılaşmanın oynandığı günde, kadınlarda Türkiye ve KKTC(A), erkeklerde ise KKTC ve İran rakiplerini mağlup ederek günü galibiyetle kapatan taraf oldular.

Kadınların galibi Türkiye ve KKTC(A)

Günün kadınlar karşılaşmasında Romanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. İlk devresini Romanya karşısında 18-4 önde kapatan Türkiye sahadan da 37 – 11 galip ayrılarak rahat bir galibiyete imza attı. Türkiye’de Nehiraz 9 golle ön plana çıkan isim olurken, Ela 8 golle bu oyuncuyu takip eden bir başka isim oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlarda KKTC(A) ve KKTC(B) takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran KKTC(A) takımı ilk devreyi 16-8 önde kapatırken, sahadan da 34-19 galip ayrılarak günü galibiyetle kapatan taraf oldu. KKTC(A) takımında günü 10 golle bitiren Ecetürk ön plana çıkan isim oldu.

Erkeklerde gün İran ve KKTC’nin

Günün erkekler mücadelesinde ise Kosova – KKTC, İran – Özbekistan takımları karşı karşıya geldi. Kosova – KKTC maçının ilk devresini 17-8 önde kapatan KKTC sahadan da 29-17 galip ayrılarak gün adına önemli bir galibiyete imza attı. Günün ikinci karşılaşması ise zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen maçın ilk devresini 12-10 önde kapatan Özbekistan olurken, İran ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak sahadan 20-17 galibiyetle ayrılarak çekişmeli maçın kazananı oldu.

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04/08/2022 18:46