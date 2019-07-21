Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 123 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi grup içinde İsrail istihbaratından 20 kişinin bulunduğunu aktaran Dibs, "Söz konusu kişiler, özellikle Harem-i Şerif'in doğu yakasında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi çevresinde incelemelerde bulundu." dedi.

Dibs, İsrail polislerinin dün akşam geç saatlerde, Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediğini, polislerin mescidin içinde bulunan ayakkabı dolabını, kitaplıkları ve dolapları dışarı çıkardığını söyledi.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki saatlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.