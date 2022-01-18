Farelerde COVID-19 görüldü: 2 bin hayvan itlaf edilecek

Hong Kong Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki bir evcil hayvan dükkanı çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün birkaç farede görüldüğü, bunun üzerine fareler dahil yaklaşık 2 bin küçük hayvanın itlaf edileceği belirtildi.

Söz konusu evcil hayvan dükkanı çalışanında COVID-19'un Delta varyantının tespit edildiği ve Hollanda'dan ithal edilen birkaç farenin de testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Evcil fare satışı ve küçük memelilerin ithalatı durdurulacak

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi yetkilileri, şehirde evcil fare satışı ve küçük memelilerin ithalatının da durdurulacağını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hayvanların Kovid-19'un yayılmasında önemli rol oynamadığı değerlendirmesinde bulunmasına rağmen Hong Kong sağlık yetkilileri, hastalığın hayvanlardan insanlara geçme ihtimalini de değerlendirerek katı tedbirler uyguluyor.

Sağlık Koruma Merkezinden Edwin Tsui, hastalığın çalışana farelerden bulaşmış olma olasılığını göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Fare satın alan müşteriler zorunlu karantinaya alınacak

Tedbir kapsamında, 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşteriler zorunlu karantinaya alınacak ve fareler itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilecek.

Yetkililer, Hong Kong'daki tüm evcil hayvan dükkanlarının fare satışlarını durdurması gerektiğini ve fare, çinçilya dahil yaklaşık 2 bin küçük memelinin insani şekilde itlaf edileceğini kaydetti.

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18/01/2022 15:43