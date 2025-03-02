Farkındalık için Karpaz’a sürdüler

KKTC’nin her bölgesinden motosiklet dostları, Karpaz’da yaşanan eşek faciasına dikkat çekmek için biraraya geldi. Cerberus, Kıbrıs Motorcuları, HDRC, Black Crows Famagusta, Özgür Demir At Şövalyeleri gibi gruplar yanında, gönüllü bireysel motosiklet tutkunları etkinliğe katılarak destek verdi.

Farkındalık sürüşünde yapılan konuşmalarda ortak desteğe teşekkür edildi. Eşeklerin katledilmesine tepki gösterilirken,Söz konusu katliamın, yöre halkının tümüne mal edilemeyeceği vurgulandı Açıklamada, “ Bizlerin bugün buraya gelme amacı, adamızda yaşamını sürdüren evcil veya yaban hayvanlarına yönelik olarak yapılan zulüm ve/veya onları canice öldürmek gibi kesinlikle kabul edilemeyecek davranışlara karşı tepkimizi ortaya koymak ve bu suçu işleyenlerin yargılanmasını ve ciddi ceza almasını sağlamaktır” denildi