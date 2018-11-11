Farkındalık için Koruçam’dan Zafer Burnu’na yürüdü

Kıbrıs Bağımsız Doğa Yürüyüş Grubu Başkanı Fatih Bozkurt kanser hastalığıına, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ile çevreye ve doğaya verilen tahribata dikkat çekmek için doğa ile içiçe 255 kilometre yürüdü.

Bozkurt, Koruçam’dan başladığı 255 kilometrelik Farkındalık Yürüyüşünü Zafer Burnunda tamamladı.

Fatih Bozkurt, ülkemizde en önemli hastalıkların başında gelen kansere; gençler arasında uyuşturucu madde kullanımının artmasına; çevre kirliliğine ve doğa tahribatına dikkat çekmek amacıyla 4 Kasım Pazar günü başlattığı farkındalık yürüyüşünü dün tamamladı.

Fatih Bozkurt’u Zafer Burnunda arkadaşları karşıladı.

Bozkurt yürüyüş ile ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, amacının insanları doğa ile içiçe yaşamaya davet etmek olduğunu ve bunun yanısıra farkındalıklarını artırmak olduğunu söyledi.

Fatih Bozkurt’un karşılanması sırasında Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mütevazi bir tören de düzenlendi.