Green Pedal Bisiklet Kulübü kadınlara destek amaçlı düzenlediği meme kanserine karşı farkındalık sürüşü gerçekleştirildi. Geleneksel hale getirilen meme kanserine karşı farkındalık sürüşüne Bisiklet tutkunları düzenlenen etkinliğe katılarak sürüş gerçekleştirildi. Sportif faaliyetlerin yanında toplumsal olaylara yaptığı katkı ve destekle de adından söz ettirmeye devam eden Green Pedal Bisiklet kulübü “Farkındayız Korkmuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Gazimağusa Zafer Anıtı ve İskele Gençlerbirliği lokali olmak üzere iki durak noktasında pembe balonlar havaya uçuruldu. Birçok katılımcıyla ve pembe balonlar eşliğinde gerçekleşen sürüşte "Farkındayız, korkmuyoruz" sloganları atıldı ve erken teşhisin önemine değinildi.

Üyelere İndirimler Sağlandı

Yapmış oldukları birçok yarışmalar ve etkinliklerle ilklere imza atan Green Pedal farkındalık yaratmaya devam ediyor. Green Pedal, erken teşhisin tedavideki önemini vurgulamak için Ekim ayı boyunca Cyprus Central Hospital ( Mağusa Tıp Merkezi) hastanesinde üyelerine özel meme ultrason ve mamografi indirimleri de sağlıyor. Böylece farkındalığın bir adım önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Bu habere tepkiniz:



19/10/2021 16:19