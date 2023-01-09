Farklı galibiyet sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray, Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dev maç sonrası sarı-kırmızılılardan ezeli rakibine gönderme geldi.
09/01/2023
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'den geldi. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Okan Buruk ekibi lider geldiği Kadıköy'den yine lider olarak ayrılmayı başardı.
Galibiyet sonrası Galatasaray'dan rakibine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı!" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray'ın maçın ilk yarısında kaydettiği 2 gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.
Galatasaray'ın Twitter hesabından daha sonra Fenerbahçe'ye beş yıldız göndermesi yapıldı.