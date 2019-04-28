Farklı galip gelen Beşiktaş, zirveye ortak oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etti. Lider Medipol Başakşehir'in yenildiği haftada üç puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, puan farkını üçe indirdi.

Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları çocuk istismarına tepki olarak başlama düdüğü çaldıktan sonra 1 dakika süreyle topa dokunmadı. Aynı şekilde tribünlerde yer alan taraftarlar da tepkilerini 1 dakika boyunca tezahürat yapmayarak gösterdi. İki takım taraftarları daha sonra `Çocuğa uzanan eller kırılsın´ şeklinde tempo tuttu.

Karşılaşmaya Ankaragücü iyi başladı. Rakip yarı alanda baskı yapan ve Beşiktaş'ın rahat çıkmasına engel olan konuk ekip, Beşiktaş kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi.

Beşiktaş, yakaladığı bir hızlı hücum şansında golü buldu. Maça istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 8. dakikadaki golü ile öne geçmeyi başardı.

Orta alandan hızlı çıkan siyah beyazlılarda Adem Ljajic'in pası ile sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz topu ceza yayına doğru çekip sağ ayağı ile sert vurdu. Meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu.

Bu golden sonra Ankaragücü'nün geliştirdiği tehlikeli ataklarda kaleci Karius gole izin vermedi. 30. dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tyler Boyd ortasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Michal Pazdan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Loris Karius sağ üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Gelişen bir başka Ankaragücü atağında 34. dakikada Sedat Ağçay sol çaprazdan kaleyi çok uzak mesafeden gören bir noktadan çok sert vurdu. Kaleci Loris Karius sağ üst köşeye uzanarak aynı güzellikte bir kurtarış gerçekleştirdi.

Rakip kalede gol aramaya devam eden Ankaragücü, 37. dakikada bir pozisyona daha girdi. Ceza sahası içi sağ tarafında topu rakibinden çalan Dever Orgill bekletmeden pasını altıpas sağ çaprazına hareketlenen arkadaşı Hector Canteros'a gönderdi. Canteros bekletmeden yerden vuruşunu yaptı. Karius meşin yuvarlağı kolay bir şekilde kontrol etmeyi başardı.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, ilk olarak Lens ile Ankaragücü kalesini yokladı. 50. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Jeremain Lens topu sağ tarafına çekerek yerden sert vurdu. Kaleci Altay Bayındır sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Beşiktaş, mücadelenin 53. dakikasında rahatladı. Orta alanda topu çalan Domagoj Vida pasını Jeremain Lens'e verdi. Lens bekletmeden sağ kanattaki arkadaşı Burak Yılmaz'ı gördü. Burak ortasını ön direğe doğru gönderdi. Kaleci Altay Bayındır'ın yumrukları ile uzaklaştırmaya çalıştığı top savunmadan sekerek altıpas alanı içerisinde Domagoj Vida'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens pasını penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Atiba Hutchinson'a gönderdi. Atiba Hutchinson rakibi Ante Kulusic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti.

Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, yerden sağ köşeye doğru yaptığı vuruşla 63. dakikada farkı üçe çıkardı.

Ankaragücü, bir pozisyonda daha Karius'u geçmeyi başaramadı. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Hector Canteros ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Alihan Kubalas kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Loris Karius sol üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Hakem Halil Umut Meler, 73. dakikada bu kez Anakaragücü lehine penaltı kararı verdi. Atiba Hutchinson ve Michal Pazdan ceza sahası içerisinde ikili mücadele sonrasında Atiba Hutchinson'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Halil Umut Meler VAR'a danıştı. VAR incelemesi sonrasında Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti.

Topun başına geçen Hadi Sacko, yerden sol köşeye yaptığı vuruşla 79. dakikada durumu 3-1'e getiren golü ağlara gönderdi.

Beşiktaş bu gole hemen karşılık verdi. 81. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Adem Ljajic arkadaşı Shinji Kagawa ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Altıpas sol çaprazından aşırtma vuruşunu yapan Ljajic, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelere gönderdi.

Ankaragücü'nün geliştirdiği bir atakta ise direk gole izin vermedi. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Tyler Boyd ceza sahası içi sağ çaprazından şansını denedi. Meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Maç bu skorla sona erdi.

T24